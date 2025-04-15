Özgür Özel'den kadınlara yönelik kullanılan dile tepki: "Utanmazca hakaret ettiler"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşuyor.

İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasına ilişkin konuşan Özel, "Darbe mekaniği işliyor ve bu darbe mekaniği İstanbul'un seçilmiş belediye başkanına darbe yaparken aynı zamanda bundan sonraki cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanı adayımıza bir darbe girişimi hazırlığıdır. Kalkışanları uyarıyoruz ve buna normal bir tepki vermeyeceğimizi ifade etmiştim." dedi.

Futbolcuların taşıdığı "normal doğum" pankartına tepki gösteren Özel, "Kadının nasıl doğuracağı, nasıl giyeceği, ne yiyeceği, ne içeceği hiçbirimize düşmez. Kadınların yerine konuşmaya son verin artık." diye konuştu.

Partisinin kadın belediye başkanlarına hakaret edildiğini söyleyen Özel, " Yanıtını aldılar ama utanmazca hakaret ettiler. Bir ses duyan var mı AK Parti'den." dedi.

DEM Parti iktidar görüşmelerinen değinen Özel, "Türkiye'nin yarınlarına katkı sağlayacak her türlü barışın yanında oluruz." diye konuştu.

Özgür Özel'İn açıklamasından satır başları şöyle:

"Bir gözü dönmüşlükle Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını 'iptal edin' diye yolladıkları yazıya şunu koymuşlardı: 'Acele edin. Bu diplomalar resmi işlemlerde kullanılıyor. Ayıptır söylemesi 31 yıldır. YSK dahil birçok yere verilebilir." Yani diyor ki: 'Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olabilir. Bu diplomayı hızla iptal edin.' Şimdi bu gözü dönmüşlerin bu ülkeye yaptığının sonuçlarını çekiyoruz."

"NARENCİYE ÜRETİCİLERİ PERİŞAN OLDU"

Bir yandan Türkiye yanıyor. Malatya'da kayısı yanıyor, Manisa'da üzüm, Türkiye'nin dört bir yanında kiraz, şeker pancarı, ceviz, narenciye, çay, fındık, aklınıza ne geldiyse, hangi ürün geldiyse bir gecede, iki gecede dondan yandı. Öyle bir noktaya geldi ki narenciye üreticileri perişan oldu. Öyle bir noktaya geldi ki çiftçiye geçen yıl 178 milyar hak ettiği desteklemeyi vermemişlerdi. Verdikleri çok daha azdı. Hak edilen 178 milyarı vermemişlerdi. Bu don çiftçiyi yakarken Mehmet Şimşek'in yaktığı para 1,7 trilyon. Verse herkesin yüzünün güleceği, bu parayı çiftçiden esirgemişti.

"KADINLARIN YERİNE KONUŞMAYA SON VERİN"

Devlet kadını başka bir gözle görüyor. Futbol takımlarını vermiş erkeklerin eline, pankartları doğumun nasıl yapılacağını söylüyor. Kadının kaç çocuğu olacağı, doğuracaksa nasıl doğuracağı, nasıl büyüteceği, kadının nasıl giyineceği, ne yiyeceği ne içeceği, ne kadar güleceği, kadının bileceği iştir. Bu konuda laf söylemek hiç kimseye düşmez. Hiçbirimize düşmez. Kadınların yerine konuşmaya, karar vermeye son verin artık. İnsanı erkek olduğundan utandırıyor bunlar, o kadar söylüyorum.

"HAKARET ETTİLER"

Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş'a orada yapılan hizmetlere, ankette çıkan muhteşem memnuniyet oranına rağmen dönüp cinsiyetçi bir yaklaşımla hakaret etti utanmaz. Devamında Bahçelievler Belediye Başkanı olacak utanmaz, kadın belediye meclis üyemiz Bahar Günçiçek kardeşimize ağır ithamlar, hakaretlerde bulundu. Yetmedi, yetmedi. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e hakaret ettiler. Yanıtını aldılar ama utanmazca hakaret ettiler. Bir ses duyan var mı AK Parti'den.

Söyleyemeyeceğim ifadelerle kadın belediye başkanımızı taciz edene, kadın belediye meclis üyemize hakaret edene, kadın belediye başkanımıza hakaret edene tık demeyeceksiniz. Bir tweet görmedim. Bu kadar mı organize bir kötülük içinde olabilir bir partinin yönetimi. Bir bakandan, bir milletvekilinden, bir kadın milletvekilinden, kadın kollarından bir tweet görmedim.



"HER TÜRLÜ BARIŞIN YANINDA OLURUZ"

Elbette sadece heyetler ve bakanlıklar üzerinden gitmemeliler. Biz yasal düzenleme, kanun, Meclis dediğimizde 'teröristsiniz' deniliyor. Artık yavaş yavaş yasal düzenlemleri konuşmaya başladıklarını görüyoruz. Bu iktidarın demokrasiden kardeşlikten haktan hukuktan alacak bir nasibin olmadığını biliyoruz. CHP geçmişte nerede duruyorsa, aynı yerde durmaktadır. Artık kan akmayacağı, Türkiye'nin yarınlarına katkı sağlayacak her türlü barışın yanında oluruz."