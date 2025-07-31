Özgür Özel'den kamu işçilerine destek: Arkanızda millet var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Şile'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kamu işçilerini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamasına değindi.

Özel, işçilere destek mesajı verdi.



"Hala 600 bin kamu işçisinin çerçeve protokolünü yapmadılar" diyen Özel, "Emekçinin haklı talepleri için madem meydana çıkmaya karar verdiler, madem ağustos ayında 500 işyerinde grev var,buradan tüm emekçilere sesleniyorum. Hiç korkmayın, arkanızda millet var, biz varız, sizinle birlikte meydanlardayız." dedi.

ORMAN YANGINLARI



Özgür Özel'in gündem maddelerinden biri de Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan yangınlardı. Özel, eleştirilerde bulundu.



Özel, "Ormanlar yandı, ciğerlerimiz yandı. Damacanayla,suyla yangın söndürmeye çalışan insanımız, tekeri patlak tankerle su taşıyan köylümüz, tişörtüyle yangının arasında kalan işçimiz var, gönüllümüz var ama ne yok, milletin yanında duran bir devlet yok" dedi.

