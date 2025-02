Özgür Özel’den Kartalkaya eleştirisi: Ortada hiçbir rapor yok

"ORTADA HİÇBİR RAPOR YOK"



CHP lideri Özel daha sonra parti grubuna seslendi. Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan Kartalkaya faciasının üzerinden tam iki hafta geçti. İçişleri Bakanı olay günü tüm sorumluların 10 gün içinde belirleneceğini taahhüt etti. Bugün o sözün üzerinden tam 14 gün geçti, sorumlular ortada yok.



Adalet Bakanı’nın önce resmi yazıyla görevlendirdiği, sonra kabul etmeyip ‘Bu rapora Bolu Belediyesi’ni ilave etmezseni almayız’ dedikleri, ‘Bu rapordan Turizm Bakanlığı’nı çıkarmazsanız almayız’ dedikleri rapora önce korsan dediler. Resmi görevlendirme yazısını açıkladık, isimleri, resimleri açıkladık. O günkü 7 kişilik bilirkişi heyeti, suçlu görmediklerini o rapora ilave etmediler.

Bu sefer önce dediler ki; ‘O rapor korsandır.’ Bizim bu raporu ifşa etmemizden ve bilirkişinin raporunun arkasında durmasından sonra ‘İhtiyaç duyduk heyeti genişletiyoruz’ dediler. O günden bu güne yeni bilirkişiler geldiler birkaç gün çalıştılar ama ne eski rapor ne o rapora yeni bilirkişilerin ilavesi, ortada hiçbir rapor yok.

DEPREM FELAKETİNİN YILDÖNÜMÜ



CHP olarak önümüzdeki üç günde, depremde yıkılan neresi varsa, hasar gören tüm illerde var gücümüzle olmaya, onlara iki yıl önce olduğu gibi, iki yıl sonra da dokunmaya, sorunları Meclis’e taşımaya gidiyoruz.



8-10 Şubat tarihlerinde Erdoğan yaptığı açıklamada, 650 bin konutun yıkıldığını, devletin güçlü olduğunu ve bir yıl içinde tüm konutların yapılarak teslim edileceğinin sözünü vermişti. Depremin birinci yılı bittiğinde açıkladık. Teslim edilen konut sayısı sadece 18 bin 19’du. Yani söz verilenin yüzde 2,7’si.

"YARGILAMALAR TAM BİR FİYASKO"

Depremin ardından yapılan yargılamalar tam bir fiyaskodur. 2031 soruşturma var, bin 397’si hakkında iddianame düzenlenmiş. Yani her üç sorumludan biri şu ana kadar savcı karşısına bile çıkmamıştır. Karara bağlanan soruşturma sayısı 75’tir. Her yüz aileden 97’sinin adalet beklentisi devam ediyor. Apartman isimleriyle, site isimleriyle bu salonda her hafta ailelerin sorunlarını dile getirdik. Sorumluların yurt dışına kaçmasından, izini kaybettirmesinden acı çeken insanlar var.

"ÖĞRENCİLER YILLARINI KAYBEDİYOR"



Meslek örgütlerinin gönüllü onca dayanışma çabasına rağmen bu alanı devlet hala regüle edememiştir. Yoğun bakım sorunu en büyük sorundur. Yoğun bakıma yatırılması gereken hastalar acil sedyelerinde beklemekte.



Deprem bölgesinde yüzlerce okul yıkılmıştır. Açtık denilen okulların çoğu konteyner okullardır. Sağlıksız, elverişsiz, eğitime uygun olmayan şartlarda öğrenciler yıllarını kaybetmektedir.



Sadece Van depreminde bir seferde 6 yıl mücbir sebep uzatılmış ve uygulanmıştır. Böylesi bir depremde çorap satıp geçinen adamdan vergi almaya çalışmanın bir vicdanı gerekçesi ortada yoktur.

EKONOMİ ELEŞTİRİLERİ

Dünyanın kişibaşına milli gelire göre kirası en pahalı ülkesi Türkiye, beş kat azıyla Macaristan bir arkamızda. Bu şartlar altında geçen seneye göre kiralar yüzde 100 artmışken, asgari ücretliye yüzde 30, emekliye yüzde 12 zamlarla bu insanların hem barınması hem de karınlarını doyurması bekleniyor.



Dün ocak enflasyonu açıklandı. TÜİK’e göre fiyatlar bir ayda 5,03 arttı. Oysa ENAG yüzde 8,22’lik bir enflasyon hesapladı. Geçen ay TÜİK enflasyonu yüzde 1 çıkarırken aslında bu aya doğru ötelediğini hepimiz biliyorduk. Yapılacak zamları ocak ayına bırakarak hesabı TÜİK’te bir tuttular ve bu ay 5 oldu. Bu her emekli ve memurun cebine girecek paradan yüzde 4 çalmak demektir."