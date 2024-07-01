Özgür Özel’den Kayseri’deki gerilime ilişkin açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri’de bir çocuğun istismar edilmesi sonrası yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı. CHP lideri, halkı sağ duyulu davranmaya çağırdı.

Özgür Özel’den Kayseri’deki gerilime ilişkin açıklama

’nin Melikgazi ilçesinde Suriyeli bir göçmenin 7 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği haberi sonrası dün gece ilçede olaylar çıktı.

İstismar şüphelisi tutuklanırken, Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkanı Özgür Özel’den olaylara ilişkin açıklama geldi.

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Özel, “Nefret siyaseti, ayrımcı dil, muhalefetin zehirli dili diye hangi muhalefeti kastettiğini bilmiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir ithama muhatap olamayacağı açık. Kimi söylüyorsa sayın Cumhurbaşkanı bütün olarak muhalefet deyip de bir genelleme yapmak durumunda değil, net söylesin kime söylüyorsa ondan cevabını alsın.” dedi.

“Gün Özel’le, Erdoğan’ın kavga günü değil; Esad’la, Erdoğan’ın diyalog günüdür.” ifadesini kullanan Özel, “Masa kurulacak sorun konuşulacak çözüm üretilecek. Aksi halde dün yaşadığımız olay ve sosyal patlamalar olur.” diye konuştu.

Sağ duyu çağrısında bulunan Özel, “Bizim adımıza silahı taşıyan polistir, jandarmadır. Bizim adımıza cezayı verecek olan hakimdir, cezanın çekileceği yer cezaevidir. Cezayı kendin vermeye çalışırsan, polisin, jandarmanın yerine güç kullanmaya çalışırsan haklıyken haksız duruma düşülür.” dedi.

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