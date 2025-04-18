Özgür Özel'den kayyum açıklaması: Taktik değiştirdiler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum tartışmalarının partide bir kenetlenme yarattığını söyledi.

"CHP'ye kayyum atanma olasılığını ilk baştan beri söylüyorum." diyen Özgür Özel, hukuken her yere kayyum atanabileceğini söyledik ancak bunun siyaseten mümkün olmadığını ifade etti.

Özel, şöyle devam etti:

"Sayın Bahçeli de aynı şeyi söylüyor. Biz buna karşı resti çektik, kurultayı yaptık. Şimdi kendi ayaklarına dolaştı. Bunu görenler şimdi taktik değiştirip kayyum diyene saldırıyorlar.

Kayyum diyen doğru söylemedi ama üç aydır onun dediğini söyleyene ne demeli?"