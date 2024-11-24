Özgür Özel'den kayyum kararlarına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da düzenlenen "Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 13. Olağan Genel Kurulu"nda konuştu.

CHP lideri Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, topluma yaptıkları çağrı ve kurdukları Türkiye İttifakı ile çok iyi sonuçlar elde ettiklerini, bu sonuçlar nedeniyle hazımsızlık duyanlar olduğunu savundu.

"KAYYUMLARDAKİ ESAS MESELE HALKI CEZALANDIRMAKTIR"

"Oylar kendisine verildiğinde milli iradeyi baş tacı edenler, oylar başkasına verildiğinde bu sefer kafa tutmaya, hesap sormaya, cezalandırmaya başlıyorlar." diyen Özel, bazı CHP ve DEM'li belediye başkanları yerine yapılan görevlendirmeleri eleştirdi.

Özel, "Esenyurt'a kayyum atanması da Mardin'de Ahmet Türk'e kayyum atanması da CHP'li ve DEM'li belediyelere atanan kayyumlardaki esas mesele halkı cezalandırmaktır. Halkın iradesine kafa tutmaktır. 'Beni seçeceksin, tek seçenek benim, benden başkasını seçersen seçme hakkını elinden alırım.' demektir." değerlendirmesini yaptı.

Bu uygulamalara itiraz ettiklerini anlatan Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Esenyurt'ta dayanışmaya gelen kimseyi reddetmedik, itmedik, hep birlikte olduk. Ardından diğer kayyumlarda, örneğin Mardin'de Ahmet Türk ile birlikte otobüsün üstüne çıkmaktan, bunu kınamaktan da geri durmadık. Son, Ovacık'ta ve Dersim'de yaptıkları iş. Bunların ne yapmaya çalıştıkları belli. Ama derdimizi halkımıza doğru anlatmamız lazım. Bunun için de çok dikkatli olmak, bu süreçlerin neden başlatıldığını, partilerin, kurumların neye zorlandığını, buradan kendilerinin ne umduklarını görmek, onların oyununa gelmemek ama oyuna gelmeyeceğiz diye de varlığından, birliğinden, kararlılığından da bir şey kaybetmemek lazım."