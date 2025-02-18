Özgür Özel'den kayyum tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



"YOKSULLUK PANDEMİSİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

CHP lideri Özel, konuşmasında hükümeti ekonomi politikaları üzerinden eleştirdi.

Özel kayyum atamalarına, CHP'li belediye başkanlarının tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalara da tepki gösterdi.

Yaşananları "Sivil darbe" olarak niteleyen CHP lideri, "Biriz ve beraberiz. Bu partiyi böldürtmeyiz." dedi.

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu ekonomik buhranda emekliler asgari ücretliler kadar mağdur olan kesimlerin başında öğrenciler de geliyor. Son yıl okulunu donduran üniversite öğrencilerinin sayısı pandemide donduranların üzerine çıkmış. 2024'te 56 bin üniversite öğrencisi okulunu dondurdu. Burada bir yoksulluk salgınıyla, pandemisiyle karşı karşıyayız.

"RAMAZAN KOLİSİNDE ARTIŞ YÜZDE 70"

Ramazan geliyor Sayın Erdoğan. Açlar, tokların kendinin halinden anlamadığını gayet iyi biliyorlar. Geçen sene ramazan kolisi 8 temel ürün 950 lira, bu sene 1610 lira. Artış yüzde 70. Reva mı asgari ücretliye verilen yüzde 30 zam? Emekliye son verdiği zam yüzde 15. Ben onu (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı) konteynerlere çağırdım. Konutların yüzde 30'unu verdik diyor konteynerlerin yüzde 10'u daha boşalmamış. Kalkıp 'Memleket memleket gezip altın hesabı yapma.' diyor. 2015 yılı CHP'nin 7 Haziran'a giderken önemli bir iddiasıydı her emekliye bir asgari ücret tutarında ikramiye. 1 Kasım'a giderken biz de vereceğiz dediler. 3 sene bu sözlerini unuttular 2018 seçimlerine girerken 1000 lira yaptılar. O 1000 lira 7 yılında sonunda halen 3000 lira. Yüzde 50 zam yapsa olacak 4500 lira. En fazla yapacağı 4500 lira. Bu yoksulluğun temel nedeni ne diye sorarsanız bütün ekonomistler ülkenin tuttuğu yol doğru yol değil der.

KAYYUM ATAMALARINA TEPKİ

Hukukun olmaması alarmla değil kötü haber telefonlarıyla uyanmak artık muhalefetin tümünün ana gündemi yaşantısının bir parçası. En son Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı. Bugün sabahleyin EMEP'in çok sayıda mensubu bir gerekçeyle bugün kapılarına polis dayandı. Kayyum olarak atanan valiler halkın iradesini yok sayarken buna demokratik itirazlar şiddetle ve gözaltılarla cezalandırılıyor. 11 ayda iki tanesi CHP belediyesi olan 11 belediyeye kayyum atandı. CHP bu hukuksuzluğa karşı çıkmaya devam ediyor. Adı Zafer Partisi de olsa CHP de olsa taban tabana zıt siyasetler de olsa bu iktidarın karşısında muhalefete düşen şudur ki kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Herkes birden bu iktidarın baskının altında ve sopasının hedefinde.

"HÜDA PAR BAYRAĞA, DEVLETE VE ATATÜRK'E KARŞIDIR"

HÜDA PAR Kürt çalıştayı yapmış. O HÜDA PAR ki domuz bağcıları partisidir, kadına karşı simgenin vücut bulduğu partidir. O HÜDA PAR bayrağa devlete Atatürk'e karşıdır. Kimler kimlerle beraber Tayyip Bey?



"TÜRKİYE'DE YAŞANAN VE YAŞATILAN SÜREÇ BİR SİVİL DARBE GİRİŞİMİDİR"

Çok kritik sonu güzel bir sürecin içindeyiz. Türkiye'de yaşanan ve yaşatılan süreç bir sivil darbe girişimidir. Bugün bu kürsüden kayda geçirmek isterim Türkiye bir sivil darbe dinamiğinin işlediği bir sürecin içindedir. Darbe ülkeyi yönetenlere karşı yapılır. Biz demokrasiyi kuran ve bugünlere taşıyan iradenin gösterildiği her köşe taşında varız. Sayın Erdoğan okuduğu bir şiirden dolayı siyasi yasak aldı. Biz o siyasi yasağı desteklemedik.

"ONLARIN İSTEDİĞİ GÜNDEME DEĞİL SEÇİME VE İKTİDARA ODAKLANACAĞIZ"

CHP'yi meşgul etmeye güya kongresini iptal ettirmeye yeniden bir kongre sürecinin içine sokup milletin gerçek sorunlarını söylememeye ve içinde bulunduğu çok kıymetli bir süreci durdurmaya çalışıyorlar. O süreç hep birlikte cumhurbaşkanı adayımızı belirlemeye yönelik aldığımız karar. Onların istediği gündeme değil seçime ve iktidara odaklanacağız. Milletin gerçek sorunlarını söylememeye ve içinde bulunduğu çok kıymetli bir süreci durdurmaya çalışıyorlar.

"TÜRKİYE'NİN BİR SONRAKİ CUMHURBAŞKANINI DARBE YOLUYLA EKARTE ETMEYE ÇALIŞANLARA KARŞI DİMDİK AYAKTAYIZ"

O süreç hep birlikte cumhurbaşkanı adayımızı belirlemeye yönelik aldığımız karar. Onların istediği gündeme değil seçime ve iktidara odaklanacağız. Bugün sistematik bir şekilde yönettiğiniz dahil olduğunuz bir darbe ittifakını görmüyor değiliz. O darbe ittifakı bugünkü cumhurbaşkanına değil bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanını darbe yoluyla ekarte etmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktayız. Biz bu darbeye teslim olmayız. Ön seçim yapmayalım diye partimizin yönetimine göz dikenlere teslim olmayız. Varsa onların içeriden işbirlikçileri, Tayyip Erdoğan'ın çukuru sizin de yerinizdir. Biz biriz ve beraberiz. Bu partiyi, muhalefeti böldürtmeyiz. Hep beraber yürüyoruz, iktidarı alacağız."