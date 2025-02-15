Özgür Özel'den kayyum tepkisi: "Bunun hesabını soracağız"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Özel, "Millet kimi seçtiyse baş tacıdır. Millet seçince kendini patron görüp milleti küçük görenlere hesabını soracağız." dedi.
Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı.
Terör suçlamasıyla hapis cezası alan DEM Parti'li Abdullah Zeydan'ın yerine Van Valisi Ozan Balcı, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bu karara tepki geldi.
Manisa'da Ahmetli İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuşan CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 seçimlerinde yasağı nedeniyle seçime girememesi ve sonrasında yapılan Anayasal değişikliği hatırlatarak şunları söyledi:
"Hazmedemiyor. Patron millettir. Millet seçince kendini patron görüp milleti küçük görenlere bunun hesabını soracağız. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Millet kimi seçtiyse baş tacıdır. Bunu yaparsan bindiğin dalı kesersin. Milletin seçtiği yönetir katlanacaksın. Suçu varsa ayırırsın belediye meclisinin içeresinden seçtirirsin. Ama böyle hazımsızlık doğru bir mesele değildir."
VAN VALİSİ OZAN BALCI, BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ
DEM Parti'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde belediye başkanı seçilmişti ancak daha önce yargılandığı davadan "Terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs" ve "basın yoluyla terör propagandası yapmak" suçlarından 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı.
İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Zeydan'ın yerine Van Valisi Ozan Balcı, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığı, Anayasa'nın 127. maddesi ve Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince Zeydan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı duyurdu.
GERGİNLİK ÇIKTI, 127 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Karara tepki gösteren bir grup, belediye binası önünde toplandı.
Çıkan gerginlik sonucu 127 kişi gözaltına alındı.
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