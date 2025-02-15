Özgür Özel'den kayyum tepkisi: "Bunun hesabını soracağız"

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı.

Terör suçlamasıyla hapis cezası alan DEM Parti'li Abdullah Zeydan'ın yerine Van Valisi Ozan Balcı, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bu karara tepki geldi.

Manisa'da Ahmetli İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuşan CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 seçimlerinde yasağı nedeniyle seçime girememesi ve sonrasında yapılan Anayasal değişikliği hatırlatarak şunları söyledi:

"Hazmedemiyor. Patron millettir. Millet seçince kendini patron görüp milleti küçük görenlere bunun hesabını soracağız. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Millet kimi seçtiyse baş tacıdır. Bunu yaparsan bindiğin dalı kesersin. Milletin seçtiği yönetir katlanacaksın. Suçu varsa ayırırsın belediye meclisinin içeresinden seçtirirsin. Ama böyle hazımsızlık doğru bir mesele değildir."