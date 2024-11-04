Özgür Özel'den kayyum tepkisi: Mardin'i kimin yöneteceğine Mardinliler karar verir

DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınan Ahmet Türk'e destek vermek için Mardin'e gitti.

Konuşmasında Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösteren Özel, görevden alınan Ahmet Türk için ''Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen isim'' diye söz etti.



Özel, "Mardin halkının iradesini tanımayan Mardin'i seçimlerle alamayan bir akıl, Mardin Belediyesine üçüncü kez kayyum atamaya kalktı. Mardin'in Büyükşehir Belediye Başkanının kim olduğuna Mardinliler karar verir" dedi.