Özgür Özel'den kayyum tepkisi: Milletimizin tercihlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da gerçekleşen İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Özel'in gündeminde kayyum atamaları vardı. Kayyum atama kararlarına tepki gösteren Özel, "Biz 31 Mart'ta bize güvenen milletimizin tercihlerine sahip çıkmaya, ona saygı duymaya devam edeceğiz." dedi.

Kara Harp Okulu'ndaki Mezuniyet töreni sonrası yaptıkları kılıçlı yeminin ardınan disipline sevk edilen teğmenlere sahip çıkacaklarını bir kez daha yineleyen Özel, "Velev ki bu teğmenlere dokundunuz ve görevlerinden uzaklaştırdınız. Biz CHP olarak o teğmenlere sahip çıkacağız. Onları yanıbaşımızda tutacağız. Madden ve manen onlara sahip çıkacağız ve gelecek seçimi kazanıp Mustafa Kemal'in askerlerinini Mustafa Kemal'in ordusuna geri kazandıracağız söz veriyoruz." diye konuştu.

Özel'in gündeminde asgari ücretle ilgili zam tartışmaları da vardı. Özel, "Bugün asgari ücret 17 bin lira. Bir yıldır artırılmıyor. Bugün asgari ücret verildiği gün alım gücü 10 bin 200 liranın altına kadar indi." dedi.



Özel'in açıklamalarından satır başları;

Temel motivasyonumuz ilk seçimi kazanmak. Birileri CHP'nin içinde karışıklık çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Parti içinde olmayan bir tartışmayı varmış gibi gösterenlere 81 il başkanımız olmadığını gösterdi.



Bir takım hesaplar yapan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletle kurduğu ittifağın balşarısını cezalandırmak istediler. Alamadıkları bir ilçe üzerinden mesaj vermek istediler. Esenyurt'a kayyum atayanlar Mardin, Batman ve Halfeti'ye de kayyum atadılar. Biz Esenyurt'ta verdiğimiz tepkiyi bu yerlerde de verdik.

Biz CHP olarak Türkiye'nin iradesine kafa tutanların karşısında olmaya devam edeceğiz. Tunceli ve CHP’li Ovacık Belediyesine kayyum atandı. 12 yıl önce yapılan bir taziyeyi suç olarak gösterip, seçmenlerin seçtiği belediye başkanımızı suçladılar. Oradaki bir taziye ziyaretinden terör çıkarmak olsa olsa dünyanın en kötü niyetli aklının ürünü olabilir.

Biz 31 Mart'ta bize güvenen milletimizin tercihlerine sahip çıkmaya, ona saygı duymaya devam edeceğiz.

Velev ki bu teğmenlere dokundunuz ve görevlerinden uzaklaştırdınız. Biz CHP olarak o teğmenlere sahip çıkacağız. Onları yanıbaşımızda tutacağız. Madden ve manen onlara sahip çıkacağız ve gelecek seçimi kazanıp Mustafa Kemal'in askerlerinini Mustafa Kemal'in ordusuna geri kazandıracağız söz veriyoruz.

Bugün asgari ücret 17 bin lira. Bir yıldır artırılmıyor. Bugün asgari ücret verildiği gün alım gücü 10 bin 200 liranın altına kadar indi. Gıda parakendicilerinin raporurana göre 2023'te yurttaşların yüzde 56'sı sadece temel ihtiyaçlarımızı karşılıyorum lüksümü kesiyorum derken bu sene bu rakam yüzde 73 e çıkmış 4 kişiden 3'e temel ihtiyaçları dışında hiçbirşeye harcama yapamıyor bu nedenle asgari ücrete yapılacak zam çok önemli.