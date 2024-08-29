Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na açılan davaya tepki: “Sanık sandalyesine ben otururum”

İzmir’de açıklamalarda bulunan CHP lideri, “Kemal Bey’e karşı yapılan bu suç duyurusu, MHP’nin vaktiyle kendi tükenmişliğinin, gündemden, milletin gözünden, gönlünden düşmüş olmanın, suç örgütleriyle anılıyor olmanın, kendi evlatlarının kanını Ankara’da sokak ortasında bırakmış olmanın kusurunu, ayıbını örtmek için yaptıkları ve atanmalarına vesile oldukları birtakım silahşorları tarafından yazılmış, kabul edilmiş iddianameler üzerinden ortaya koydukları bir kurgudur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan iddianame Sinan Ateş’in kanını örtmez.” diye konuştu.



“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider.” ifadesini kullanan Özel, “Bir önceki genel başkanı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesedini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan. CHP'nin hangi genel başkanını korkuttunuz da bir önceki genel başkanını sindireceksiniz.” dedi.