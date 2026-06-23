Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Partiyi bu ayıptan kurtarmalı"

CHP 'de mutlak butlan kararı sonrası ikinci grup toplantısı düzenlendi.

Kürsüye yine CHP Grup Başkanı Özgür Özel çıktı.

Büyük sıkıntılar içinde olduklarını dile getiren Özel, "Herkes bilsin ki bugün olduğu gibi milletin dediği olur, milletin dediği olacak." dedi.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY MESAJI

Olağanüstü kurultay için delege imzalarına ilişkin konuşan Özel, geçen hafta 74 il başkanının 81 ilden delege imzalarını Genel Merkez'e götürdüklerini hatırlattı. "O günden itibaren de kurultayı bekliyoruz." diye konuşan Özel, "Bahanelerle, engellemelerle 'Kurultay yapamıyoruz' gibi yaklaşımlarla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Özel, partiyi bir "atama ile yönetmeye çalışmanın" izah edilebilir bir yanı olmadığını da sözlerine ekledi.

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkeye sandığı getirmiş bir partinin bu ayıptan derhal kurtulması lazım. Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde tutmamasını tavsiye ediyorum."

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY NASIL TOPLANABİLİYOR?

CHP tüzüğüne göre olağanüstü kurultay genel başkanın çağrısı, Parti Meclisi'ndeki (PM) salt çoğunluk kararı veya delegelerin beşte birinin imzasıyla toplanabiliyor.

Bu imzalar 15 gün içinde toplanarak Genel Merkez'e teslim ediliyor. Bu süreç tüzükte şöyle tarif ediliyor:

"(1) Genel Başkan; doğrudan ya da Parti Meclisinin kararı ya da kurultay üye tamsayısının beşte birinin on beş günlük süre içinde noterden onaylı imzaları ile yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya çağırır.

(2) Birden fazla çağrının bulunması halinde, Genel Başkan bu çağrıları birleştirebilir. Birleştirilerek yapılan olağanüstü kurultay çağrısının gündeminde, her çağrının gündemi ayrı ayrı yer alır ve ayrı ayrı oylanır.

(3) Üye tamsayısının beşte birinin talebiyle kurultayın olağanüstü toplantıya çağrılabilmesi için imzaların, on beşinci 48 günün bitiminden itibaren yedi gün içerisinde Genel Başkanlığa teslim edilmiş olması gerekir. On beşinci günün bitiminden sonra imza çekilmesi hüküm ve sonuç doğurmaz."

Normal şartlarda başvurudan sonra en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultayın yapılması gerekiyor.

Kurultayın yalnızca toplanması ile genel başkan ve parti yönetimi seçimlerinin yapılması için gereken imza sayısı da birbirinden farklı.

Güvenoyu ve seçim maddelerinin gündeme eklenebilmesi için salt çoğunluk gerekiyor.

Partinin halihazırda yaklaşık bin 200 delegesi var.

833 İMZA TESLİM EDİLDİ

Özel ve ekibi 1 Haziran'dan bu yana topladığı 833 ıslak imzalı olağanüstü kurultay taleplerini hem elden hem de noter aracılığıyla 17 Haziran'da Genel Merkez'e iletti.

KURULTAY TOPLANMAZSA NE OLACAK?

Eğer Genel Başkan, belirlenen süre zarfında kurultayı toplamazsa Özel ekibi bahse konu imzalarla birlikte sulh hukuk mahkemesinin yolunu tutacak.

Bu adımdan sonra iki senaryo söz konusu olacak.

Başvuru ya mahkeme heyeti tarafından reddedilecek, ya da kabul edilip partiyi olağanüstü kurultaya götürmek üzere bir çağrı heyeti atanacak.

Kılıçdaroğlu tarafı ise mahkemenin tedbir kararı nedeniyle hiçbir şekilde olağanüstü kurultaya gidilemeyeceği görüşünde.

KURULTAY TOPLANMAZSA NE OLACAK?

Eğer Genel Başkan, belirlenen süre zarfında kurultayı toplamazsa Özel ekibi bahse konu imzalarla birlikte sulh hukuk mahkemesine başvuracak .

Gereğin yapılması ve kurultayı toplayacak çağrı heyetinin görevlendirilmesi talep edilecek.