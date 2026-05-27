Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na kurultay yanıtı. "Mesele niyet meselesidir"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

Özel, tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını söyledi. Özel, parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin net mesaj verdi.

Sözcü TV'ye konuşan Özel, "Olağan ya da olağanüstü kurultay, yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: TEDBİR KARARI KALKINCA KURULTAY YAPACAĞIZ



Yargı kararı ile CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, “Kurultay ne zaman yapılacak?” sorusuna "Tedbir kararı kalkınca kurultaya en kısa sürede gideceğiz" şeklinde yanıt vermişti.

Kılıçdaroğlu, “İş mazbata değil, siz yargı kararını bir köşeye atamazsınız. Mahkeme kararına uyacağız. Benim elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim. Hukukçu olmadığım için bilmiyorum ama hukukçulara soracağız” dedi.

Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde evinin önünde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

ÖZEL: YENİ PARTİ KURACAĞIMIZ YOK



CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Manisa'da bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin konuştu.

Özel, “Kimse partisinden istifa etmesin, kimse partisinden ayrılmasın, kimse partisinden umudunu kesmesin + Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti kuracağımız yok. Atatürk’ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz” dedi.



CHP'DE MUTLAK BUTLAN KRİZİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

İCRA MEMURLARI KARARI TEBLİĞ ETMİŞTİ

İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etmişti.

İcra memurları, söz konusu kararı çalışma ofisine giderek Kılıçdaroğlu'na iletmişti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mutlak butlan kararıyla ilgili itirazını reddetmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetmişti .

ÖZGÜR ÖZEL, YENİDEN CHP TBMM GRUP BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçilmişti.

KILIÇDAROĞLU, ÖZEL'İN GRUP BAŞKANI SEÇİLDİĞİ TOPLANTIYA İTİRAZ ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in Grup Başkanı seçildiği kapalı grup toplantısının geçersiz sayılması için de Meclis Başkanlığı'na başvurmuştu .

CHP GENEL MERKEZİ'NDE TAHLİYE SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay davasına ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından da tahliye için binaya gelen icra heyeti kararı Özgür Özel'e sunmuş ancak Özel de karar metnini yırtmıştı .

Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince, polis otopark kapısını kırıp CHP Genel Merkezi'ne girmiş, Genel Merkez'in girişine kurulan barikat dağıtılmıştı. Partililer, polislere yangın söndürme tüplerinde bulunan kimyasalları sıkmış polisler de partililere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etmişti.

Özel gerginliğin yaşandığı gün, akşam saatlerine doğru genel merkez binasından ayrılarak TBMM'ye yürümüştü. TBMM önündeki konuşmasında Özel, "Bugün Meclis bahçesindeyiz. Genel Merkezimize olanları biliyorsunuz. CHP kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Genel merkez birinci Meclis’te bir odaydı. Biz o binadan çıktık. Meraklısına bıraktık. Sonuna kadar mücadele ettik. Bundan sonraki genel merkezimiz TBMM'dedir." demişti.

Özgür Özel ve partililerin binayı terk etmesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı millletvekilleri ve partililer Genel Merkez'e gelmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP önünde yaşanan olaylar, sonrasındaki yürüyüş ve yürüyüş esnasında bir kişinin kasten yaralanmasına neden olan olaylar için soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

BAHÇELİ'DEN CHP'YE SAĞDUYU ÇAĞRISI, KURULTAY ÖNERİSİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşananlara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yapmıştı. "CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti." diyen Bahçeli, büyük kongrenin de CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de yapılmasını önermişti .