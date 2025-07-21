Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun vefatına ilişkin taziye dileklerini iletti.

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

Partinin eski genel başkanlarından 'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.

Özel, telefon görüşmesinde, Kılıçdaroğlu'na, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun vefatından dolayı Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti (Adil Kılıçdaroğlu kimdir?)

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti (Adil Kılıçdaroğlu kimdir?)

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