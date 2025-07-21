Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun vefatına ilişkin taziye dileklerini iletti.
Partinin eski genel başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.
Özel, telefon görüşmesinde, Kılıçdaroğlu'na, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun vefatından dolayı Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.
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