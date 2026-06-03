Özgür Özel'den kurultay ve yeni parti açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel , Meclis'te parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Toplantıyı takip eden NTV muhabiri Özgür Akbaş, Özel'in mesajlarını aktardı.

BAHÇELİ'NİN ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLARI İLE GÖRÜŞMESİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Meclis'te Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya gelmişti . Özel bu görüşmeyle ilgili olarak, "Bu meseleden duyduğu rahatsızlığı umarım dile getirmiştir." dedi.

Gürlek ve Çiftçi'nin aynı gün göreve başladığını anımsatan Özel, "Bu kabine değişikliğinin bize özel olduğunu anladık. Adalet Bakanı mahkeme kararı açıklandıktan sonra, karar güzellemesi yapması, bu hukuksuzluğun nedeni olduğunu söylüyor." şeklinde konuştu.

"FEZLEKE ENDİŞEM YOK"

Antalya'da büyükşehir belediye başkanı belirleme sürecine ilişkin iddialar üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyayı Ankara'ya gönderip fezleke düzenlenmesini talep etmesi üzerine ise Özel şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dokunulmazlık hep konuşulur. Bayatlamayan haberdir. Endişem yok. Kendisi ile endişesi olan CHP genel başkanlığına soyunmaz. Ceza davasını bile beklemediler. Tamamen hukuksuzluk. Demokratik rejim açısından endişem var, kendi adıma endişem yok."

KURULTAY TOPLANACAK MI?

Özel, delegelerin kurultay için 804 ıslak imzalı belge topladığını da açıkladı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın "Karar kesinleşmediği için kurultay toplanamaz" dediğini anımsatan Özel, "Bin yolu var. Yeter ki niyet olsun." dedi.

Bu konuda bir Anayasa Mahkemesi kararı olduğunu söyleyen Özel, "Bu karara istinaden Kemal Bey'in kurultayı toplaması lazım. Anayasa Mahkemesi yolu var. Yargıtay'a başvurduk, bir an önce karar vermesini bekliyoruz. Sokağa rağmen siyaset olmaz." şeklinde konuştu.

"KILIÇDAROĞLU İLE MEZAKERE KANALI HİÇ AÇILMADI"

Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ile müzakere kanalının hiç açılmadığını ifade eden Özel, "Kemal Bey mutlak butlan kararından sonra aradı, 'Ne diyorsunuz?' dedi. 'Kurultay yapmak lazım' dedim. 'Arkadaşlar otursun konuşsun. dedi. 'En uygun zaman en yakın zaman' dedim. Bugün sokaktaki tepkinin 10 katı var. Bu öfke beni hem üzüyor, hem ürkütüyor." ifadelerini kullandı.

Özel, Kılıçdaroğlu ile doğrudan değil, dolaylı görüşmeler yapabileceklerini de ifade etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ YÖNETİMİ

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yedi kişilik Merkez Yönetim Kurulu açıklamak için yola çıktığını ancak 19 kişilik bir MYK açıkladığını söyleyen Özgür Özel, şöyle devam etti:

"- Demek ki onları yönetime almadan tutamıyorsun demektir. Mutlak sadakatsizlik değil görevlendirme üzerinden sadakat oluştuğunu anlıyoruz. Kemal Bey her sabah parçaları yoklaması lazım."

YENİ PARTİ OLUR MU?

Gazeteciler Özel'e yeni parti kurulup kurulmayacağını da sordu. "Yeni parti olmalı. Bu felaket senaryosu için." diyen Özel, şöyle devam etti:

"- Butlan yaptı, baskın seçim yapıyor, partinin kongre yapmamasını, seçime girme yeterliliği olarak nitelendiriliyor. Hazırda bir şey olması gerekir. 'Butlan geldi başka yere gideriz' yerine en kötü senaryoda kullanırız diye bir başka ikinci parti hazır etmek olabilir. CHP'yi bırakıp partiye geçiyoruz diye bir kararlılığımız yok."

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NÜN FETÖ İDDİASI

Özel, Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez önünde yaptığı konuşmada söylediği, "Sinsice sızan ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizden özür diliyorum." sözlerine ise şu yorumu yaptı:

"Üzüldüm, kırıldım, şaşırdım değil. Bu lafları hep duyuyorduk. İktidar medyası yıllarca Kılıçdaroğlu'na söylediler bunları, şimdi aynı cümleler bize dönmüş durumda… 15 Temmuz gecesi ne yaptığımızı herkes biliyor.

FETÖ'cüler Manisa'da, Özgür Özel'in adını koysana demiş. 'Salihli'deki eczanesinden tanırım' demiş. Benim eczane Manisa'da. Bu ifade verildi. Takipsizlik verildi, bana soru bile sorulmadı. Buna tenezzül edilmiş olması, yakacak mermi kalmamış anlamını taşır."