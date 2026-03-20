Özgür Özel'den liderlere bayram tebriği

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi liderleri aradı.

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile konuştu.

CHP, AK PARTİ İLE BAYRAMLAŞMAYACAK

AK Parti dışındaki DEVA, Saadet, Gelecek, Yeniden Refah, Büyük Birlik, Zafer Partisi genel başkanlarının da aralarında olduğu 15 siyasi parti genel başkanının bayramını kutladı.

CHP'nin siyasi parti bayramlaşma programında da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da AK Parti yer almıyor.