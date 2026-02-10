Özgür Özel'den Mesut Özarslan'a küfür iddiasına yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifası hakkında ilk kez kameralar karşısında konuştu.

Partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan Özel, Özarslan'ın küfür iddiasına yanıt verip sert sözlerle yüklendi.

Özarslan hakkında görev süresince birçok iddianın gündeme geldiğini dile getiren Özel, kendisini 3 kez Genel Merkez'e çağırdığını ifade etti.

Özarslan'ın kendisi hakkında yolsuzluk iddialarını yalanladığını aktaran CHP lideri, "Çocuklarını yeminlere katarak inkar etti." dedi.

"SÖYLEDİKLERİM KİŞİLİK TESPİTİDİR"

Özel, Özarslan'ın çarşamba günü AK Parti'ye katılacağını ve telefonları da açmadığını dile getirip "Telefonla ulaşamadığım için kendisine mesaj atıyorum. Söylediklerim kişilik tespitidir. Aileye yönelik bir şey varsa Allah belamı versin." dedi.

KÜFÜR TARTIŞMASI YARGIDA

Geçen günlerde Özarslan, CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Açıklamasında ilçeye yapılacak yatırımlar için yaptığı görüşmelerin CHP içinde algı oluşturmak için kullanıldığını belirten Özarslan, “Artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

Özarslan CHP'den istifa ettikten sonra CHP Genel Başkanı Özel'in kendisine küfür ettiği iddiası nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Siyasette öfkenin de hakaretin de yeri vardır” dedi ama anne-baba veya kutsal değerlere laf etmediğini söylemişti.



AK PARTİ'YE KATILACAK MI?

Konu siyasetin ana gündem maddesi olmuşken iddialara ilişki AK Parti cephesinden de açıklamalar geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in ifadelerini "skandal" olarak değerlendirirken "Özel'in sözleri hem üzücü hem de utanç verici" dedi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'la ilgili de konuşan Çelik, "Partimize geçmesini değerlendirmedik" dedi.