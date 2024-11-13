Özgür Özel’den MHP’ye erken seçim çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslenerek, “Bu kötüye gidişat yerine bir seçim ve arkasından çok daha güçlü bir yönetim istiyorsa, Devlet Bey bu konuda bir adım atacaksa ben ona kapımı kapalı tutmam.” dedi.



Medyascope’ta soruları yanıtlayan Özel, DEM Parti, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi’nin isimlerini sayarak, muhalefet açısından yeni bir birliktelik tarifinde de bulundu.



CHP lideri Özel, “Öyle eski tüketilmiş Altılı Masa’lardan bahsetmiyorum. Muhalefetin minimum müştereklerde birleşip, ortak mücadele vermesinden bahsediyorum. Böyle bir mücadelenin içinde olmak istiyoruz. Kürtleri ya da diğer siyasi partileri dışlayarak bir gelecek kuramayız.” ifadelerini kullandı.