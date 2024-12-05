Özgür Özel'den milletvekillerine sokak medya uyarısı: "İstemediğimiz adımlar atabiliriz"

Haber: Özgür Akbaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yaptı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen bazı milletvekilleri Genel Kurul'da kürsüye çıkamama ve görmezden gelinme şikayetleriyle Genel Başkan Özel’den kapalı grup toplantısı yapmasını talep etti.



Yaklaşık üç saat süren toplantıda muhalif milletvekillerini temsilen Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç konuştu. Öztun, 1931’de yapılan CHP Kurultayı'na atıfta bulunarak Atatürk’ün kendine muhalif olanlara söz hakkı verdiğini, “Partide yanlış gittiği düşündüğünüz bir şey varsa söyleyin uyarılarda bulunun” dediğini, o dönemki konforun şu an kendilerinin olmadığını söyledi.

"ÖYLE BİR KONFORUM YOK"



Bunun üzerine Özel'in gülümseyerek, “O dönemde Atatürk rahattı, sosyal medya yoktu, WhatsApp yoktu benim de öyle bir konforum yok." dediği öğrenildi.



Özel, milletvekillerine, “Bir eleştiriniz varsa gelin burada söyleyin, sosyal medyada partimizi tartıştıracak, zora sokacak açıklamalarda bulunmayın." diye seslendi.



"İSTEMEDİĞİMİZ ADIMLAR"



CHP lideri, "Konuşmaya devam edenler istemediğimiz adımlar atmamıza yol açabilir" mesajını verdi.



BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ



Toplantıda, Meclis Genel Kurulu gündemine gelecek olan 2025 yılı bütçesi de ele alındı. Görüşmelere ilişkin yol haritası belirlendi.



Özel, görüşmelerde asgari ücretin 30 bin lira olması ve en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi taleplerinin milletvekilleri tarafından gündemde tutulmasını istedi.

