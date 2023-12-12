Özgür Özel'den Muharrem İnce açıklaması: Henüz bir randevulaşma olmadı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin randevu talebi ile ilgili konuşan Özel, "Bugün Sayın Başkan'ın açıklamasının kapsamı son derece net. Biz camide buluştuk buraya geldik. Baş başa kalıp bu konuda başka bir şey konuşmadık." dedi.

"ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENMİŞ BİRİSİDİR"



"Sayın İnce, benim Almanya'ya giderken kendisi de yanılmıyorsam Selanik'e gidiyordu. Bir telefon mesajlaşmamız oldu. Sayın başkanla görüşmek istediğinde sayın başkanla birbirimizle haberleşmiştik. Ardından da Muharrem Bey bir ziyarete gelmek isterim demişti." diye konuşan Özel, "Ben 'Türkiye'ye dönünce görüşürüz' demiştim. Onun üzerine henüz bir randevulaşma olmadı ama Sayın Muharrem İnce sonuçta geçmişte birlikte siyaset yaptığımız bu partide önemli görevler üstlenmiş, ülkede önemli görevler üstlenmiş birisidir." dedi.



Randevu isteğinin geri çevrilmesinin düşünülemeyeceğini dile getiren CHP Genel Başkanı, "Onun dışında kapsamla ilgili biz de henüz bir şey konuşmadık. Sayın İnce'nin de bir nezaket ziyareti yapmak istediğini ve bugün yine kendi açıklamasından İstanbul'da Sayın Başkan'a destek olmanın önemli olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.

