Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye "Geri dön" çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi'ni ziyaret etti.

Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi.

Görüşme Memleket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

ÖZEL'DEN İNCE'YE DAVET

İki lider görüşme öncesinde gazetecilere fotoğraf verdi. Görüşme sonrasında açıklama yapan Özel, "Sayın İnce ve Memleket Partili arkadaşlarımızı baba ocağına CHP'ye davet ettik." dedi.

CHP lideri, "Kararı kendileri verecek." diye konuştu.

İnce ise Özel'e karşılık olarak "Yetkili kurullarımızda bu konuyu değerlendirip önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanı ziyaret edeceğim." dedi.