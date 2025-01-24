Özgür Özel'den otel yangını raporu paylaşımı

Bolu'da 78 kişinin yaşamının yitirdiği otel yangını faciasına ilişkin CHP bir rapor paylaştı.



CHP Genel Başkanı Özel, bilirkişi heyetinin ön raporu olduğunu belirttiği evraklara göre; kamu kurumlarının, mimar ve mühendisler ile otel sahiplerinin sorumlu tuttuğunu, Bolu Belediyesi'nin sorumlular arasında yer almadığını ileri sürdü.



Özgür Özel'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle: