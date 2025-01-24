Özgür Özel'den otel yangını raporu paylaşımı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya'daki otel yangınına ait olduğunu iddia ettiği bir raporu paylaştı. Özel, rapora göre mimardan kamu kuruluşlarına kadar herkesin sorumlu olduğunu, Bolu Belediyesi'nin adının raporda yer almadığını ileri sürdü.
Bolu'da 78 kişinin yaşamının yitirdiği otel yangını faciasına ilişkin CHP bir rapor paylaştı.
CHP Genel Başkanı Özel, bilirkişi heyetinin ön raporu olduğunu belirttiği evraklara göre; kamu kurumlarının, mimar ve mühendisler ile otel sahiplerinin sorumlu tuttuğunu, Bolu Belediyesi'nin sorumlular arasında yer almadığını ileri sürdü.
Özgür Özel'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Grand Kartal Otel'de 78 yurttaşımızın can verdiği yangın faciasında, bilirkişi heyeti ön raporunu hazırlandı.— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 24, 2025
İçişleri Bakanı yangın faciasının yaşandığı gün, "Kimler sorumluysa adaletten kaçamayacak" demişti.
Adalet Bakanı dün, "Kimin kusuru varsa hesap vermeli" demişti.… pic.twitter.com/bz59ToNKve