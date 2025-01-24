Özgür Özel'den otel yangını raporu paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya'daki otel yangınına ait olduğunu iddia ettiği bir raporu paylaştı. Özel, rapora göre mimardan kamu kuruluşlarına kadar herkesin sorumlu olduğunu, Bolu Belediyesi'nin adının raporda yer almadığını ileri sürdü.

Özgür Özel'den otel yangını raporu paylaşımı

Bolu'da 78 kişinin yaşamının yitirdiği otel yangını faciasına ilişkin CHP bir rapor paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özel, bilirkişi heyetinin ön raporu olduğunu belirttiği evraklara göre; kamu kurumlarının, mimar ve mühendisler ile otel sahiplerinin sorumlu tuttuğunu, Bolu Belediyesi'nin sorumlular arasında yer almadığını ileri sürdü. 

Özgür Özel'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

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