Özgür Özel'den partililere tepki: 6 ay randevu yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Konya Kılıçarslan Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. CHP'nin 31 Mart'ta Konya'da büyük bir başarı yakalayamasa da kadim bir belediyeyi kazandıklarını söyledi.



Mitingde katılan gençlerin "Ceketini çıkar, kollarını sıva" tezahüratını duyan Özel, "Benim içim ceketi çıkarıp kolları sıvayacak olanı içerden çıkartmak. Ekrem Başkan'ı çıkaracağız" diye konuştu. Özel, İmamoğlu duruşmalarının TRT'den yayınlanması talebini yineledi.



Özel, miting sırasında bazı CHP'lilere de tepki gösterdi. "Ama milletvekili, ama il başkanı, ama belediye başkanı; madem ki bu kalabalığa karışmazsın daha birinize randevu vermeyeceğim. Bunlar parti üyesi; parti üyesi olmayan burada, Konya'nın evladı burada, partinin belediye başkanı oradan izliyor beni." diyerek tepkisini dile getirdi.



Özel kalemine talimat veren Özel, "6 ay bunlara randevu yok" dedi.

