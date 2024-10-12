Özgür Özel’den savunmaya ek kaynak paketine tepki: “İsrail saldıracak” lafının arkası 70 milyarlık vergi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, Savunma Sanayii Destek Fonu’na ilave kaynak yaratmayı amaçlayan düzenlemeye, “Geçen hafta ‘İsrail saldıracak’ diye bir laf ortaya atmanın arkası, 70 milyarlık vergi.” sözleriyle tepki gösterdi. Özel, yeni vergilere karşı çıkacaklarını söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Savunma Sanayii Destek Fonu’na ilave kaynak yaratmayı amaçlayan düzenlemeye tepki gösterdi.
Manisa’da konuşan Özel, “Geçen hafta ‘İsrail saldıracak’ diye bir laf ortaya atmanın arkası, 70 milyarlık vergi.” dedi.
“SAVAŞ FALAN ÇIKMAYACAK”
“İhtiyaç duyulduğunda her birimiz o ordunun neferiyiz. Bu ülke zor günlerden birlikte çıktı.” ifadelerini kullanan Özel, şöyle devam etti:
“Ülkeyi kötü yöneten ve bu kötü yönetiminden dolayı ekonomiyi perişan eden, işsizliği çözemeyen, enflasyonu tek hanelilerden yüzde 80'lere kadar çıkaran ve o çok eleştirdiği, ‘enkaz devraldığım’ dediği rahmetli Ecevit'ten yüzde 30'larda enflasyon devralıp kendi yanlış politikalarıyla yüzde 85'lere çıkaran, bugün yüzde 50 enflasyonu, daha aşağı çekemeyen, hayat pahalılığında hepimizi ezen bu iktidar şimdi 'Savaş çıkacak, sesinizi çıkarmayın' diyor.
Onlara inanmayın. Savaş çıkarsa bu memleketi biz koruruz. Savaş falan çıkmayacak.”
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