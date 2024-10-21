Özgür Özel'den Selahattin Demirtaş'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ediyor.

Özgür Özel'den Selahattin Demirtaş'a ziyaret

Genel Başkanı Özgür Özel, F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan 'nin eski eş genel başkanı 'ı cezaevinde ziyaret ediyor.

Beraberinde Sezgin Tanrıkulu ve Veli Ağababa ile cezaevine gelen Özel'in, Demirtaş'la görüşmesi başladı.

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Özgür Özel, Demirtaş ile görüşecek

Özgür Özel, Demirtaş ile görüşecek

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