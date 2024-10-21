Özgür Özel'den Selahattin Demirtaş'a ziyaret
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ediyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ediyor.
Beraberinde Sezgin Tanrıkulu ve Veli Ağababa ile cezaevine gelen Özel'in, Demirtaş'la görüşmesi başladı.
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