Özgür Özel'den Sinan Ateş paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin ikinci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Özel sosyal medya paylaşımında, "Ankara'nın ortasında silahlı saldırıda yaşamını yitiren Sinan Ateş'i vefatının ikinci yıldönümünde rahmetle anıyorum." ifadesine yer verdi.



Cinayetin iki yıldır aydınlatılmadığını savunan CHP Genel Başkanı, "Sorumlular yargılanana, gerçekler ortaya çıkana kadar bu suikasti unutturmayacağız." dedi.