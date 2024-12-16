Özgür Özel'den Suriye uyarısı

Suriye'deki gelişmeler muhalefetin de gündeminde.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlaması gerektiğini vurguladı. "Bölünmeye ve çatışmaya izin verilmemeli." ifadelerini kullanan Özel, "Orada düzen sağlanmazsa buradan oraya kimse gitmez. Eskiden olduğu gibi savaş kışkırtıcılığı yapılmamalı." dedi.



CHP lideri, Türkiye'nin hem sığınmacıları göndermesi gerektiğini hem de kendi gündemine dönmesinin gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

GÖÇ POLİTİKALARINA KARŞI YENİ ÖNERİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kalmak isteyen Suriyeli sığınmacıların başımızın üstünde yeri var." sözlerine de eleştirilerde bulunan Özel, "Diyor ki kalmak isteyen kalsın başımızın üstünde yeri var. Senin başının üstünde oturmuyor. İşsizin işinin üzerinde oturuyor. Açın aşının üstünde oturuyor. O Suriyeliler burada bizim yoksulumuzun yerine karnının doyuruyor. Benim emeklimin ilaç parası maaşından kesiliyor, onunkini devlet ödüyor." dedi.



Özel, "Türkiye'nin önüne göç politikaları ile ilgili geri dönmemek üzere gitmelerini sağlayacak gerekli önerileri hazırlayıp iktidarın önüne koyacağız." açıklamasını yaptı.