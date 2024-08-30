Özgür Özel'den Tayfun Kahraman'a destek

Tayfun Kahraman'ın MS hastalığı nedeniyle sağlık kontrolüne giderken 6 saat boyunca kelepçeli tutulduğu bu nedenle de fiziki zarar gördüğü iddia edildi.



CHP lideri Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yapılan muamele hukuki de değildir, vicdani de değildir, ahlaki de değildir" dedi.



"Bu muameleyi kendimize yapılmış sayıyoruz" ifadelerini kullanan CHP lideri, açıklamasında sorumluların hesap vereceğini belirtti.



Gezi Davası kapsamında Osman Kavala'nın aldığı ağırlaştırılmış müebbet ile Tayfun Kahraman, Can Atalay, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'nun aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.