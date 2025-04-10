Özgür Özel'den taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Matia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle bir araya geldi. Bir süre aileyle konuşan özel baş sağlığı dileklerini iletti.



Özgür Özel ardından Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki protestolar sebebiyle tutuklanan üniversite öğrencilerinin aileleri ile görüştü. Özel aileleri dinledi, notlar aldı. Aileler de Özgür Özel'e yargı sürecine ilişkin yaşananları anlattı.



Özel akşam saatlerinde de Şişli Belediyesi önünde düzenlenen mitinge katıldı. Kent uzlaşısı soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Özel, buradaki konuşmasında tutuklu gençlerin serbest bırakılması için çağrı yaparken, "Genç arkadaşımızı haksız yere tutukladılar ikisi bırakılmıştı bugün bırakılanlardan sonra 270 arkadaşımız Silivri yada çeşitli cezaevlerinde. Bugün anne babalarının dayanışmasıyla görüştüm. Yarın da ziyaret edeceğim. Sadece gelip demokratik haklarını kullandıkları için zulmediliyorlar." dedi.



Özgür Özel ardından sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı ziyaret etti.