Özgür Özel'den tedavi gören Hikmet Çetin'e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi'nin sekizinci genel başkanı Hikmet Çetin'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Çetin'i bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, bir süredir tedavi gören Çetin'i ziyaret ederek, doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Hikmet Çetin, bir dizi şikayet üzerine kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi görüyordu.