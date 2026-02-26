Özgür Özel'den tedavi gören Hikmet Çetin'e ziyaret
26.02.2026 11:56
Anadolu Ajansı
Hikmet Çetin bir süredir hastanede tedavi görüyor.
AA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastanede tedavi gören önceki genel başkanlardan Hikmet Çetin'i ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin sekizinci genel başkanı Hikmet Çetin'in hastanedeki tedavisi sürüyor.
Çetin'i bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyaret etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, bir süredir tedavi gören Çetin'i ziyaret ederek, doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Hikmet Çetin, bir dizi şikayet üzerine kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi görüyordu.