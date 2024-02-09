Özgür Özel'den ''Türkiye ittifakı'' çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Pendik'te bir otelde düzenlenen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 17. Genel Kurulu'na katıldı.



Burada konuşan Özgür Özel, DİSK'in bütün zorluklara, her türlü baskıya ve yıldırmaya karşı önemli bir mücadele verdiğini belirterek, "DİSK, ücret sendikacılığı yapmıyor ama ücretin siyasi bir talep, haklı bir talep olduğunu bilerek de önemli bir mücadeleyi sürdürüyor ve dile getiriyor. Bir yandan 'Biz işçimizi, emeklimizi enflasyona ezdirmeyiz, ezdirmiyoruz.' diyen, 'Hiçbir zaman ezdirmedik.' diye bir büyük yalanı ısrarla tekrar edenlerle... Elbette işin o tarafına da ayrıca değinmek istiyorum." dedi.



Enflasyon odaklı ücret zammı sisteminin büyük bir emek hırsızlığı olduğunu ifade eden Özel, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yüzde 64 olarak açıklanan enflasyonun, bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre yüzde 129 olduğunu dile getirdi.



Diyanet'in geçen yıl 70 lira olarak belirlediği fitre tutarını bu yıl 130 liraya çıkardığına dikkati çeken Özel, TÜİK'in hesabının yanlış olduğunu ve enflasyona göre asgari ücret artışı yapmanın yoksullukla mücadele değil, yoksulluğu körükleme, emeğin sömürüsünü her geçen gün artırma yöntemi olduğunu savundu.

''ADALETSİZ BİR VERGİ SİSTEMİ UYGULANMAKTADIR''

Özgür Özel, şöyle devam etti:



"Elbette emeğin en başta ekonomik büyümeden refah payı alması gerekmektedir. Bunun dışında elbette yoksullukla mücadelenin en temel yolu, adaletli bir vergi sistemi inşa etmektir. Bugün servet vergilendirilmemekte. Doğru, gerçek olan, aslında demokrasinin de temeli olan, vergide rıza, parlamentonun temelidir. Bütçe hakkı parlamentonun temelidir. Devletin vergi toplayan sahibi ile hizmet veren şefkatli sol elinin dengesi parlamento demektir. Ama gelinen noktada Türkiye'de beş dilimli vergi sistemi uygulanmakta ve aslında servet vergilendirilmek yerine dolaylı vergiler üzerinden zenginle fakir ayırt etmeyen, eşitsiz, adaletsiz bir vergi sistemi uygulanmaktadır."



İş yerlerinde hayatını kaybeden işçilerle ilgili "iş cinayetleri" terimini kullanan Özel, iş yerlerinde tedbir alınmadığını, caydırıcı cezalar uygulanmadığını ve denetimlerden haberdar edilme gibi sorunlar yaşandığını öne sürdü.

Özgür Özel, "Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun raporuna göre, dünyada işçi hakları açısından en kötü 10 ülkeden biri Türkiye'dir. 149 ülke arasında son 10'dayız. Dünyada 149 ülkeden 139'u işçi haklarında bizim önümüzde. Bu ana muhalefet partisine ödev yükler, görev yükler, sorumluluk hatırlatır, öz eleştiri hatırlatır." değerlendirmesinde bulundu.



"HERKESİ 'TÜRKİYE İTTİFAKI'NA DAVET EDİYORUM"



31 Mart'taki yerel seçime ilişkin ittifak konusuna da değinen Özel, "Sahada, sandıkta kim 'dur' diyecekse bu iktidara onun adaylarına destek veriyorum. Ben Cumhur İttifakı'nın sömürü düzenine karşı, karşısında kazanacak ve bir mesajla da bu iktidara artık 'dur' diyebilecek bir yerel örgütlenmeyi, yerel seçim başarısını yüreklendiriyor, bunun arkasından da toplumsal muhalefetin güç kazanacağına inanıyorum diyen herkesi öyle ittifak isimlerine değil, ittifak kelimesi yoruldu ama illaki kullanacaksak 'Türkiye İttifakı'na davet ediyorum." şeklinde konuştu.

