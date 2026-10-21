Özgür Özel'den Ursula von der Leyen'e tepki: Taraf tutmayın

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasının ardından yaptığı açıklamada, anlaşmanın üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve uluslararası deniz hukukuna uygun olmadığını savundu.

Von der Leyen, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a destek mesajı verdi.

'GÖREVİNİZ GERİLİMİ KÖRÜKLEMEK DEĞİL'

Bu mesajlara bir tepki de Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 'den geldi.

Ursula von der Leyen'e seslenen Özel, "Akdeniz'de taraf tutarak değil, hakkaniyeti ve uluslararası hukuku gözeterek barışa destek olabilirsiniz. Sizin göreviniz gerilimi körüklemek değil, sağduyulu davranarak barışın tesisine katkı sunmaktır. Avrupa Birliği'nin sorumluluğu, bölgesel gerilimleri derinleştirmek değil, adil ve kalıcı çözümlerin önünü açmaktır." dedi.

'TÜRKİYE'NİN HAK VE MENFAATLERİ AYRILIKLARIMIZIN ÜZERİNDEDİR'

Türkiye'nin ulusal çıkarlarının siyasi görüş ayrılıklarının üzerinde olduğunu vurgulayan Özel, "Bizim için Türkiye'nin hak ve menfaatleri, iç siyasetteki bütün ayrılıklarımızın üzerindedir. Ülkemizin hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya, tarafsızlığını yitirmiş kibirli tutumunuzun karşısında yer almaya devam edeceğiz." dedi.