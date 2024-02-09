Özgür Özel'den vergi sistemi eleştirisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK Genel Kurulu'nda konuştu.

''VERGİ SİSTEMİ ADALETSİZ''

Asgari ücret oranı ve vergi sistemiyle ilgili eleştirilerde bulunan Özel, şunları söyledi:

''19 bin 500 lira ile sadece 5 kişilik bir ailenin karnı doyabilir diyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Diğer tarafta 17 bin 2 lira vererek asgari ücreti belirleyen ve en düşük emekli maaşını da 10 bin lira yapıp bu 10 bin lirayla emekliler geçinebilir diye onlara bu ücreti dayatan bir iktidar var. Türkiye İstatiktik Kurumu'nun hesabı yanlış doğru olsa bile enflasyona göre asgari ücret artışı yapmak bir yoksullukla mücadele yöntemi değil aksine yoksulluğu körükleme, emeğin sömürüsünü her geçen gün artırma yönteminden başka bir şey değildir.''

''FABRİKATÖR MÜSÜNÜZ, FABRİKADA İŞÇİ MİSİNİZ HİÇBİR FARK YOK''

''Servet vergilendirilmek yerine dolaylı vergiler üzerinden zengin ile fakir ayırt etmeyen eşitsiz, adaletsiz bir vergi sistemi uygulanmaktadır.'' diyen CHP lideri Özel, şöyle devam etti:

''Bununla ilgili rakamlara bakılacak olursa 100 liralık verginin 68 lirası dolaylı vergilerle toplanıyor. Fabrikatör müsünüz, fabrikada işçi misiniz aranızda hiçbir fark yok. DİSK, bu talepleri nerede dile getiriyorsa kürsülerde meydanda sokakta eylemde günü gelir grevse grevde sonuna kadar arkasında olduğumuzu ve yürekten desteklediğimizi ifade etmek isterim.''