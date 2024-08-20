Özgür Özel’den “vuruldu” iddialarına yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, ayağındaki kırığa ilişkin ortaya atılan iddiaları yalanladı. CHP lideri, “Gelsinler röntgeni inceleyelim.” dedi.

Özgür Özel’den “vuruldu” iddialarına yanıt

Bazı sosyal medya hesapları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in ayağından vurulduğu iddiasını ortaya attı.

Özel, iddiaları yalanladı.

Halk TV’ye konuşan lideri, “Kendisini muhalif ve Atatürkçü olarak sayan ve FETÖ’cülerin peşinden koşan arkadaşlara diyorum ki; ‘Buyursunlar, Ankara’dayım, gelsinler, inceleyelim röntgeni.’” diye konuştu.

Manisa’daki evinde merdivenden düşerek yaralandığını söyleyen Özel, “Ertesi gün Ankara’ya geldim, hastanede filmimi çektiler. e-Devlet’te işli filmim. Sağlık sisteminde filmler var. Devlet de bakabilir, isteyen doktor da.” ifadelerini kullandı.

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