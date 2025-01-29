Özgür Özel'den Yargıtay Başkanı'na ziyaret

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel 14 Mayıs 2024'te Yargıtay Başkanlığı görevine seçilen Kerkez' ile görüştü.



Yeni görevinde başarı dileklerini iletti.



Ziyarette, Özel'e, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Sevgi Kılıç ile İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de eşlik etti.