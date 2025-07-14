Özgür Özel'den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret etti.

Özgür Özel'den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'na ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret etti.

Özel ve beraberindeki heyet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk ile Yargıtay'da bir araya geldi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyaretin ardından Özel, Yargıtay binasından ayrıldı.

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