Özgür Özel'den yeni yıl mesajı: Türkiye İttifakı’nı meydan meydan büyüteceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel mesajında ''2024’te yükselen umut, yeni yıla ve yapılacak ilk seçimlere umutla bakmamızı sağlıyor. Yaşanan tüm güçlüklere, tüm ekonomik zorluklara rağmen asla yılmıyor, yurttaşlarımızın sıkıntılarının çözüleceği bir gelecek için kararlılığımızı koruyoruz'' diye konuştu.



Özel, Yeni yılda Siyasetin; polemik ve gerginlik üretmek yerine halkın sorunlarına çözüm üreten bir zeminde yapılması gerektiğini de belirtti..



Suriye'de yaşanan gelişmlere de değinen CHP Genel Başkanı Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini ifade ederek, tüm Suriyelileri temsil edecek, insan haklarına saygılı bir rejimin oluşması gerektiğini söyledi.. İktidara çağrı yapan Özel,, ''Ülkemizdeki Suriyelilerin güvenle evlerine dönecekleri bir geri dönüş programının acilen hazırlanması ve uygulanması'' gerekiyor diye konuştu.



ÖZEL, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE SİYASİLARİN YENİ YILINI KUTLADI



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve bazı siyasi parti genel başkanlarını telefonla arayarak yeni yıllarını kutladı.



CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş'un yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatımoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile partinin Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı telefonla aradı.



Özel, görüşmelerinde, hem Türkiye hem de tüm vatandaşlar için sağlık, huzur, refah ve barış dolu bir yıl temennisinde bulundu.