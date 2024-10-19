Özgür Özel'den yenidoğan çetesi açıklaması: O hastaneler kamulaştırılsın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan beldesinde partisince düzenlenen Eğitim Zirvesi'ndeki konuşmasında, "Yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Yenidoğan çetesi skandalına karışan tüm hastanelerin kamulaştırılmasını isteyen Özel, "Memlekette çocuk okutuyorsun, güvende değil. Üniversiteye gidiyor, güvende değil. Evleniyor, güvende değil. Boşanıyor, güvende değil. Takip ediliyor. Polise başvuruyor, savcıya gidiyor, güvende değil. Maalesef yeni doğuyor, güvende değil. Hatta gençler 'Bu şartlarda çocuk mu doğrulur?' diyor. Çocuk sahibi olmuyor, gidiyor kedi sahipleniyor, o bile güvende değil. Memlekette güvende olan hiçbir şey yok." diyerek tepki gösterdi.



Özel, şöyle devam etti:



"Maalesef çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Sorumlu birkaç sözü, kalemi ayırarak söylemek isterim ki iktidara müzahir medyaya İletişim Başkanlığından şunu pompalıyorlar, 'Efendim, bu işin içinde bir DEM'li var. Bu işin içinde CHP'nin bir belediye meclis üyesi var. Arkadaşlar, çok arayacaksanız. Son lafı baştan söyleyeyim. Bu işin içinde, içinde değil 10 kilometre kenarında bir tane Cumhuriyet Halk Partili varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir. O kadar netiz bu konuda. Bu işe siyaset yerinden bakınca toplumu bölersin. Yarısı yanına geçer, yarısı karşına geçer. Bu canilerle mücadele edemezsin. Oradan bir tane CHP'li bulmuş koca çetede, sorumluluğunu örtecek, bizim üstümüze atacak.



Nasıl FETÖ'nün bütün hastaneleri, bütün okulları, bütün dershaneleri, bütün binaları bir gecede kamulaştı, kardeşim OHAL ilan etmeye gerek yok. Bu halde buradayız. Getirin. O hastanelerin hepsini bir gecede kamulaştıralım. Bu işe karışan o özel hastanelerin tamamının bugün ruhsatları askıya alınmalı, her yere kayyum atıyorsun, o hastanelere devlet eliyle direkt kayyum atanmalı, yasal düzenleme salı günü Meclis'ten oy birliği ile geçirilmelidir. Hodri meydan. Bir tane DEM'li bulmuş, bir tane CHP'li bulmuş. Alnını karışlarız o CHP'linin"