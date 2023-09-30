Özgür Özel'den yerel seçim mesajı

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, hem seçim sonrası yaşanan sürece hem de partide nasıl bir değişim hedeflediğine yönelik önemli mesajlar verdi.



"Küskün bir seçmen grubu var değişim olmazsa yerel seçimde kazanamayız." diyen Özel, ittifak için şartları zorlayacağını söyledi.

Özel, partideki yarışın da başa baş gittiğini belirtirken "CHP ittifak potansiyelini kaybetmek üzere. Bütün ittifak ortaklarımızla yeniden görüşeceğiz. Son seçimde bir araya gelen ortakların birlikte olmadıklarında kaybedecekleri yerlerde ittifak yapmamaları harakiri olur. Şartları sonuna kadar zorlayacağız." dedi.



GÖZLER KONGRELERDE



Özel, il kongrelerine bakıldığında değişimciler ve genel merkez arasında başa baş bir tablo olduğunu da dile getirirken Özel, "Olumsuz kampanyalara rağmen listelerde değişimciler azımsanmayacak sayılarda çıkıyor". dedi.

"SON KEZ DELEGE SİSTEMİ"

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Özel, partideki değişimin nasıl olacağını ilişkin de mesajlar verdi.



Kasım ayı başında yapılacak kurultayda son kez genel başkanı delege sistemiyle seçmeyi hedeflediklerini belirten Genel Başkan Adayı, "Bundan sonra hem genel başkan seçiminde hem de il ve ilçe başkanı seçimlerinde tüm üyelerin katılımını hedefliyoruz. Sadece genel başkan seçimi değil, cumhurbaşkanı adayımızı da üyelerimizle paylaşacağımız kamuoyu araştırmalarından sonra belirleyeceğiz." dedi.

