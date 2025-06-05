Özgür Özel'e bir soruşturma daha

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, "suç işlemeye tahrik", "kamu görevlisine hakaret ve tehdit" iddiaları yer aldı.

DAHA ÖNCE DE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı gerekçeyle Özel hakkında soruşturma başlatmıştı.

NE OLMUŞTU?



Özgür Özel, Gaziosmanpaşa mitinginde yaptığı konuşmasında "yolsuzluk" iddiasıyla gözaltına alınan CHP’lilerin adliyeye götürülürken sıraya dizilerek görüntülerinin çekilmesine tepki göstermişti.



Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenmiş, "AK Parti'de aklını başına alacak kim varsa söylüyorum. Buradan sonra bu işin sonu kötü, alın bunu buradan." demişti.

