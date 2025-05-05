Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu ne kadar ceza alacak?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze töreninden çıkarken, fiziki saldırıya uğradı.

Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 2004'te iki çocuğunu öldürme suçundan 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı salıvermeden yararlanarak 2020'de serbest kaldığı ortaya çıktı.

Tengioğlu'nun işlediği suç, şartlı salıvermeyi de tartışılır hale getirirken, NTV'ye açıklamada bulunan avukat Rezan Epözdemir, "Sosyologlar, pedagoglar, psikologlar bununla ilgili bilimsel bir değerlendirme yapmalı. Biz de otomatik olarak adli, idari olaya karışmadı, cezaevinde suç işlemedi. 'Hemen bu durumdan faydalansın' diyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil." dedi.

"CEZAEVİNE GERİ DÖNECEK"

"Tengioğlu, hem Özgür Özel'e saldırısından ceza alacak, hem de daha önce işlediği suçlar nedeniyle kalan hapis cezasını çekmek üzere cezaevine geri dönecek." diyen Epözdemir, şunları kaydetti:

"Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 86. maddesindeki kasten yaralama söz konusu olur. CMK 100. madde değişti yaralamalarda iki yılın altında bile kalsa tutuklama tedbirine hükmedilebiliyor. Burda da 4 aydan bir yıla kadar bir hapis söz konusu. Denetim süresi içinde yeni bir suç işlediği için hem bu suç nedeniyle cezasını yatacak, hem de şartlı salıverme kararı geri alınacak. Tekrardan önceki suçtan kalan cezasını çekmek üzerine cezaevine geri alınacak."



NE OLMUŞTU?



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze töreninden çıkarken, fiziki saldırıya uğradı.



Korumalar, CHP Genel Başkanı Özel'i uzaklaştırırken saldırgan Selçuk Tengioğlu gözaltına alındı.



Saldırı sonrasında arbede çıktı. Bir grup yaşananlara tepki gösterirken, güvenlik görevlileri duruma hakim olmaya çalıştı. CHP Genel Başkanı, korumaların açtığı koridorla araca götürüldü.



Saldırı sonrası Özel, son dönemde tehditler aldıklarını, saldırının planlı olduğunu düşündüğünü söyledi.



Saldırgan ise ifadesinde, “Önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak vermediler. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda sinirlerime hakim olamadım." dedi.