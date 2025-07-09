Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu: "Yönlendirme yok, planlı hareket etmedim"

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için 4 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen cenaze töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu ilk kez hakim karşısına çıktı.

"BAŞKALARININ YÖNLENDİRMESİ YOK, PİŞMANIM"

Tutuklu sanık Tengioğlu duruşmada yaptığı savunmasında şunları söyledi:

"Olay günü evimden çıktım, Taksim'de oturuyorum zaten. Taksim'e geldim, baktım bir kalabalık var, tören olduğunu öğrendim. Oraya doğru yürüdüm. AKM'nin önünde Özgür Özel'in olduğunu gördüm. Nasıl olduysa kendisine 'Çocukların peşini bırak, çocukların kanını tutmayın' dedim. Orada bir kargaşa, arbede oldu. Zaten ben yere düştüm, sonrasını hatırlamıyorum. O kalabalıkta tokat atıp atmadığımı bile hatırlamıyorum. Bir iteleşme var ama kasti bir tokat atma yok. O an öyle hareket etmiş olabilirim. Orada muhakkak bir girişimim olmuştur ama planlı bir şekilde hareket etmedim. Başkalarının yönlendirmesi yok, zaten oturduğum yerden 6 dakika uzaklıkta bir yer. Böyle bir şey varsa devlet bulur. Olay tamamen doğal bir şekilde gelişti. Daha önce verdiğim ifadelerin hepsi doğrudur. Ben olay günü AKM'nin önünde Özgür Özel'i gördüğümde, Özel'in Cumhurbaşkanı'na, savcılara, askerlere, polislere tehditvari konuşmaları olduğundan dolayı kendisine karşı kızgınlığım olduğu için bir an duygusal davrandım, bir tokat attım. Özel'e kızgınlığım devam etmektedir. Bu yaşa geldim, bir parti binasına girmemişim, örgüte, kuruluşa üyeliğim söz konusu değildir. Pişmanım."

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ



Mahkeme, eksiklerin tamamlanması için davayı 7 Ağustos'a erteleyerek Tengioğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verdi.

Selçuk Tengioğlu hakkında kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



İddianamede, zanlının herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı olduğuna dair bir tespit yapılamadığı belirtilmişti.



Selçuk Tengioğlu, iki çocuğunu öldürdüğü bir çocuğunu da yaraladığı için 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2020'de şartlı tahliye olmuştu.

