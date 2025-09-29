Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na hapis cezası ve tahliye

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırı davasında karar belli oldu.

CHP lideri Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışında yumruklu saldırıya uğramıştı.

Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu, saldırının ardından gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Saldırgan hakkında hazırlanan iddianamede, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

SALDIRGAN SAVUNMASINDA NELER SÖYLEDİ?

Davaya ilişkin son duruşma bugün görüldü.

Tengioğlu, mahkemedeki savunmasında suç kastı olmadığını iddia etti.

Sırrı Süreyya Önder'e son görev için tören yerine gittiğini anlatan saldırgan, "Bir zamanlar Çağlayan'da işletmede çalışıyordum. O sırada kalabalıkta bir kadının haykırışını duydum kadına sorduğumda oğlu için ağladığını oğlunun polis olduğunu söyledi. Ben de bu olaydan çok etkilendim." dedi, olay günü de bu olayı anımsadığını öne sürdü.

"Bu sırada Özgür Özel'i gördüm daha önce yaşadığım ve etkilendiğim olay aklıma geldi." diyen saldırgan, "Ben bunun üzerine kendisine tepki gösterdim. Söz edildiği gibi planlı bir şekilde hareket etmedim." iddiasında bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı Tengioğlu'nun kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit kasten yaralama suçundan 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi.



MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Savunmanın ardından mahkeme Selçuk Tengioğlu hakkındaki kararını açıkladı.

Saldırgan Tengioğlu, 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cezada takdiri indirim uygulanmazken, sanığın tahliyesine hükmedildi.