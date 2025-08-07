Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun davası ertelendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu ikinci kez hakim karşısına çıktı.



Tengioğlu hakkında "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istenen duruşma saat 12.00 sıralarında başladı.



Mahkeme heyeti duruşmayı 4 Eylül Perşembe gününe erteledi.



NE OLMUŞTU?



Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni saldırıya uğramıştı.



Saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.



Tengioğlu, önceki duruşmada planlı hareket etmediğini ve herhangi bir yönlendirme olmadığını söylemiş pişman olduğunu dile getirmişti.

