Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun hakim karşısına çıkacağı terih belli oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu, 9 Temmuz 2025 tarihinde hakim karşına çıkacak.
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için 4 Mayıs Pazar günü Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bina çıkışında Selçuk Tengioğlu tarafından yumruklu saldırıda bulunuldu.
Saldırgan Tengioğlu, 6 Mayıs Salı günü Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Tengioğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
Hazırlanan iddianame, İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
Tengioğlu ilk kez 9 Temmuz 2025 tarihinde hakim karşına çıkacak.
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