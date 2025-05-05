Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun son görüntüleri

Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM önünde yumruklu saldırıda bulunan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun Beyoğlu'ndaki konakladığı oteldeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerdi Tengioğlu'nun kahvaltı yaptığı ve sonrasında çay içip otel görevlisi ile sohbet ettiği anlar yer aldı.



'TAKSİM'DE KALDIĞIM OTELDEN ÇIKTIM, PROGRAM OLDUĞUNU DUYDUM'



Gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun, edinilen bilgiye göre ilk ifadesinde programı duyup kaldığı otelden çıktığını söyledi. Saldırgan Tengioğlu, “Önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak vermediler. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda sinirlerime hakim olamadım." diye ifade verdiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?



Bir kişi Sırrı Süreyya Önder'e veda törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM çıkışında fiziki saldırıda bulundu. Saldırganın daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu ortaya çıktı.



Tengioğlu gözaltına alınarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Saldırganın, emniyette ifade alma işlemi sürüyor.