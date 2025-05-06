Özgür Özel’e saldıran şüphelinin kaldığı otel mühürlendi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Beyoğlu'nda kaldığı otel, evraklarının yetersiz olması gerekçesi ile mühürlendi.
Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni sonrasında, Selçuk Tengioğlu isimli şüpheli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumrukla saldırmıştı.
Gözaltına alınan Tengioğlu'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şüphelinin Beyoğlu'nda kaldığı otel tespit edilerek inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmada evraklarında eksiklik tespit edilen otel, mühürlendi.
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