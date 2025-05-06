Özgür Özel’e saldıran şüphelinin kaldığı otel mühürlendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Beyoğlu'nda kaldığı otel, evraklarının yetersiz olması gerekçesi ile mühürlendi.

Özgür Özel’e saldıran şüphelinin kaldığı otel mühürlendi

Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni sonrasında, Selçuk Tengioğlu isimli şüpheli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumrukla saldırmıştı.

Gözaltına alınan Tengioğlu'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelinin Beyoğlu'nda kaldığı otel tespit edilerek inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmada evraklarında eksiklik tespit edilen otel, mühürlendi.

Saldırganın gasp ettiği kişi konuştu

Saldırganın gasp ettiği kişi konuştu

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