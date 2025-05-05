Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: "Spontane olarak sağ elim kalktı"

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM önünde yumruklu saldırıda bulunan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun Beyoğlu'ndaki konakladığı oteldeki görüntüleri ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde Tengioğlu'nun kahvaltı yaptığı ve sonrasında çay içip otel görevlisi ile sohbet ettiği anlar yer aldı. İLK İFADESİ: PROGRAM OLDUĞUNU DUYDUM CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gerçekleştirdiği yumruklu saldırının ardından gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun, edinilen bilgiye göre ilk ifadesinde programı duyup kaldığı otelden çıktığını söyledi. Saldırgan Tengioğlu, “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

16 YIL CEZAEVİNDE KALMIŞ PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ



Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgusuna devam edilen ve 1 gün ek gözetim izni alınan şüpheli Selçuk Tengioğlu’nun poliste yapılan sorgusunda olayı planlamadığını ve bir anda yapmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Polis soruşturması sonucunda Selçuk Tengioğlu’nun geçmişte 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl cezaevinde kaldığı, bir süre Adana’da psikolojik tedavisi gördüğü belirlendi.



MARANGOZLUK BULAŞIKÇILIK VE BOYACILIK İŞLERİNDE ÇALIŞMIŞ



Şüphelinin geçmişte boyacılık ve marangozluk gibi işlerde çalıştığı belirlenirken, son dönemde Alanya’da bulaşıkçılık yaptığı tespit edildi. Şüphelinin ifadesinde sezon açılması nedeniyle bu olay meydana gelmeseydi, yakın zamanda Alanya’ya çalışmak için gideceğini söylediği belirtildi.



KAHVALTI YAPIP AKM’NİN ÖNÜNE GİTMİŞ



Şüphelinin ifadesinde sabah saatlerinde kaldığı apart otelde kahvaltı yaptıktan sonra sempatisinin de olduğu Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılmak için AKM’nin bulunduğu Taksim Meydanı’na geldiğini söylediği öğrenildi.



"ÖZGÜR ÖZEL'İ BİR ANDA GÖRÜNCE ANLIK OLARAK KARAR VERDİM"



Olay günü AKM’nin içine hiç girmediğin sürekli dışarıda olduğunu söyleyen şüphelinin Özgür Özel’in bir anda çok yakınına geldiğini fark ettiğini belirterek "Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım." dediği öğrenildi.

MASAK RAPORU İLE HTS KAYITLARI İSTENDİ

Soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) şüphelinin HTS kayıtları ile hesap hareketlerine yönelik Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'ndan (MASAK) rapor istendi.

