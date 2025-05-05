Özgür Özel'e saldırıda yeni gözaltı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı otel ruhsatsız çıktı, sahibi de gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM önünde yumruklu saldırı ile ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
RUHSATSIZ OTEL MÜHÜRLENDİ, SAHİBİ GÖZALTINDA
Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun (66) Beyoğlu'nda konakladığı otelin sahibinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Ruhsatsız olduğu ortaya çıkan otel, belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
OTEL İŞLETMECİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisi olan O.A.'nın da ifadesine başvuruldu. İşletmeci O.A. ifadesinde, Selçuk Tengioğlu’nun 23 Şubat 2024 tarihinden beri 3 kişilik paylaşımlı odada kaldığını belirtti. Odada kalan 3 kişinin birbiriyle alakası olmadığını söyleyen O.A., şahıslardan birinin yabancı uyruklu olduğunu ve Eminönü bölgesinde marangozluk yaptığını, diğerinin ise Türk vatandaşı bir öğrenci olduğunu belirtti.
İŞLETMECİNİN YÖNLENDİRMESİYLE BELEDİYEDEN YARDIM ALMIŞ
İfadesinde Selçuk Tengioğlu’nun pansiyonda düzenli olarak kaldığını belirten O.A., çok nadir zamanlarda 1-2 gün otele gelmediğini, genellikle sabah saatlerinde otelden çıkıp akşam saatlerinde geri geldiğini söyledi.
Tengioğlu'nun maddi durumunun da çok iyi olmadığını belirten O.A., kendisinin yönlendirmesiyle Beyoğlu Belediyesi'nden yardım talep ettiğini söyledi. Belediye yetkililerinin oteli arayarak bilgi aldığını ve kendisinin de Selçuk Tengioğlu’nun maddi durumunun kötü olduğunu telefonda yetkililere anlattığını belirten işletmeci O.A., yetkililerin otele gelerek Selçuk Tengioğlu ile yaptıkları görüşme sonrasında 8 bin lira değerinde markette gıda ve temizlik malzemesi almak için kullanabileceği kart verdiklerini belirtti.
Tengioğlu'nun oteldeki görüntüleri de ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde Tengioğlu'nun kahvaltı yaptığı ve sonrasında çay içip otel görevlisi ile sohbet ettiği anlar yer aldı.
İLK İFADESİ: PROGRAM OLDUĞUNU DUYDUM
CHP Genel Başkanı Özel'e gerçekleştirdiği yumruklu saldırının ardından gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun, edinilen bilgiye göre ilk ifadesinde programı duyup kaldığı otelden çıktığını söyledi.
Saldırgan Tengioğlu, “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.
GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özgür Özel'in bir saldırgan tarafından yumruklanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.
Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şüphelinin gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi bağlamında şimdilik bir gün uzatılmıştır, gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Saldırganın, Özgür Özel'in Atatürk Kültür Merkezi'ne girdiği sırada arkasında gezindiği görüntülere yansıdı. Özgür Özel basın mensuplarına röportaj verirken şüphelinin saldırıyı gerçekleştireceği yere doğru yürüdüğü görüldü.
16 YIL CEZAEVİNDE KALMIŞ PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ
Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgusuna devam edilen ve 1 gün ek gözetim izni alınan şüpheli Selçuk Tengioğlu’nun poliste yapılan sorgusunda olayı planlamadığını ve bir anda yapmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi.
Polis soruşturması sonucunda Selçuk Tengioğlu’nun geçmişte 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl cezaevinde kaldığı, bir süre Adana’da psikolojik tedavisi gördüğü belirlendi.
MARANGOZLUK BULAŞIKÇILIK VE BOYACILIK İŞLERİNDE ÇALIŞMIŞ
Şüphelinin geçmişte boyacılık ve marangozluk gibi işlerde çalıştığı belirlenirken, son dönemde Alanya’da bulaşıkçılık yaptığı tespit edildi.
Zanlının ifadesinde sezon açılması nedeniyle bu olay meydana gelmeseydi, yakın zamanda Alanya’ya çalışmak için gideceğini söylediği belirtildi.
KAHVALTI YAPIP AKM’NİN ÖNÜNE GİTMİŞ
Şüphelinin ifadesinde sabah saatlerinde kaldığı apart otelde kahvaltı yaptıktan sonra sempatisinin de olduğu Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılmak için AKM’nin bulunduğu Taksim Meydanı’na geldiğini söylediği öğrenildi.
"ÖZGÜR ÖZEL'İ BİR ANDA GÖRÜNCE ANLIK OLARAK KARAR VERDİM"
Olay günü AKM’nin içine hiç girmediğin sürekli dışarıda olduğunu söyleyen şüphelinin Özgür Özel’in bir anda çok yakınına geldiğini fark ettiğini belirterek "Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım." dediği öğrenildi.
MASAK RAPORU İLE HTS KAYITLARI İSTENDİ
Soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) şüphelinin HTS kayıtları ile hesap hareketlerine yönelik Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'ndan (MASAK) rapor istendi.
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