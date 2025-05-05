Özgür Özel'e saldırıda yeni gözaltı

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM önünde yumruklu saldırı ile ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

RUHSATSIZ OTEL MÜHÜRLENDİ, SAHİBİ GÖZALTINDA

Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun (66) Beyoğlu'nda konakladığı otelin sahibinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Ruhsatsız olduğu ortaya çıkan otel, belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

OTEL İŞLETMECİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisi olan O.A.'nın da ifadesine başvuruldu. İşletmeci O.A. ifadesinde, Selçuk Tengioğlu’nun 23 Şubat 2024 tarihinden beri 3 kişilik paylaşımlı odada kaldığını belirtti. Odada kalan 3 kişinin birbiriyle alakası olmadığını söyleyen O.A., şahıslardan birinin yabancı uyruklu olduğunu ve Eminönü bölgesinde marangozluk yaptığını, diğerinin ise Türk vatandaşı bir öğrenci olduğunu belirtti.



İŞLETMECİNİN YÖNLENDİRMESİYLE BELEDİYEDEN YARDIM ALMIŞ



İfadesinde Selçuk Tengioğlu’nun pansiyonda düzenli olarak kaldığını belirten O.A., çok nadir zamanlarda 1-2 gün otele gelmediğini, genellikle sabah saatlerinde otelden çıkıp akşam saatlerinde geri geldiğini söyledi.



Tengioğlu'nun maddi durumunun da çok iyi olmadığını belirten O.A., kendisinin yönlendirmesiyle Beyoğlu Belediyesi'nden yardım talep ettiğini söyledi. Belediye yetkililerinin oteli arayarak bilgi aldığını ve kendisinin de Selçuk Tengioğlu’nun maddi durumunun kötü olduğunu telefonda yetkililere anlattığını belirten işletmeci O.A., yetkililerin otele gelerek Selçuk Tengioğlu ile yaptıkları görüşme sonrasında 8 bin lira değerinde markette gıda ve temizlik malzemesi almak için kullanabileceği kart verdiklerini belirtti.

Tengioğlu'nun oteldeki görüntüleri de ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde Tengioğlu'nun kahvaltı yaptığı ve sonrasında çay içip otel görevlisi ile sohbet ettiği anlar yer aldı.