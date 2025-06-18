Özgür Özel'e saldırıya iddianame: Selçuk Tengioğlu için hapis cezası istemi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sırrı Süreyya Önder'in anma töreninde uğradığı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı.

Saldırgan Selçuk Tengioğlu için 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?



Özel, Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze töreninden çıkarken, fiziki saldırıya uğramış uzaklaştırırken saldırgan Selçuk Tengioğlu gözaltına alınmıştı..



Saldırı sonrası Özel, son dönemde tehditler aldıklarını, saldırının planlı olduğunu düşündüğünü söylemişti.



Saldırgan ise ifadesinde, “Önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak vermediler. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda sinirlerime hakim olamadım." demişti.